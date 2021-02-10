جامعة القناة تُكرم طالبة التجارة الفائزة بمسابقة الرسم «جوت تالنت»

استقبل اليوم الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، الطالبة مريم عصام بالفرقة الثانية بكلية التجارة والفائزة بالمركز الأول بمسابقة الرسم "جامعة جوت تالنت" والتي تعد أول مسابقة تجمع المواهب الطلابية بكليات الجامعة عبر الفيديو كونفرانس نظرًا لتداعيات مجابهة فيروس كورونا كوفيد -19.جاء ذلك دعمًا من جامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور أحمد زكى، رئيس الجامعة، بضرورة تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم من خلال المشاركة بالأنشطة الطلابية والمسابقات التي تنظمها الجامعة لاكتشاف المواهب، مؤكدًا أن الجامعة مليئة بالمواهب الشابة التي تستطيع رفع اسمها عاليًا في كافة المحافل.