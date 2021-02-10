برسم الشخبطة.. «عبد الرحمن» يبدع في تجسيد المشاهير والفنانين (صور)

بخطوط متشابكة ببعضها البعض على لوحة سوداء تسكنها روح الشخصية المرسومة بطريقة فنية رائعة تتسم بنبض الحياة، يجسد "عبدالرحمن الحسيني" الشخصيات العامة والمشاهير، فرغم صغر سنه إلا أنه يبدع ويبهر كل الناظرين إلى لوحاته.يحكي "عبدالرحمن" البالغ من العمر18 عاما، أن بجانب دراسته في كلية هندسة زراعة أحب الرسم عندما شاهد فنان ماليزي على مواقع التواصل الاجتماعي يرسم بطريقة الشخبطة فأراد أن يتقن ذلك الفن وبدأ في مشاهدة فيديوهات لتدريب نفسه ومن ثم قام برسم أول لوحه لتكون للملك "لير" والتي استغرقت منه 32 ساعة، لم تكن بنفس الجودة التي أرادها لذلك قام بتدريب نفسه أكثر فأكثر حتى تمكن أن ينهي لوحته في 3 ساعات فقط.لم يستغرق وقت كبير لتعليم رسم الشخبطة فقد اخد منه 8 أشهر لإتقان ذلك الفن ويذكر أنه يستعمل تاب جرافيك متصل بجهاز كمبيوتر وساعده في ذلك أسرته ووفروا له كل الإمكانيات لممارسة هوايته المفضلة.أضاف "الحسيني" أنه يحلم بإنشاء معرض كبير لعرض كل لوحاته وتمني أن يشارك في مسابقات كلية فنون وان يحصل علي مركز أول من خلال لوحاته.