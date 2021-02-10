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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية الجزائر يبحث مع نظيره الصيني العلاقات الثنائية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:40 م
صبري بوقدوم
صبري بوقدوم
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بحث صبري بوقدوم، وزير الشئون الخارجية الجزائري، الأربعاء، مع نظيره الصيني وانج لي، العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال بوقدوم، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "كان لي حديث مطول اليوم عبر الهاتف مع زميلي وزير الشئون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، السيد وانج يي، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتقويتها في شتى المجالات".

وأضاف بوقدوم أنه اتفق مع نظيره الصيني على تعزيز التشاور بين البلدين حول القضايا الراهنة، لتحقيق مستويات أعلى من التنسيق في المحافل الدولية.

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