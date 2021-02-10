الحكومة توافق على مقترح تمويل الحافز الأخضر لمالكي السيارات

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مقترح تمويل الحافز الأخضر لمالكي السيارات.قال المجلس في بيان له إن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي؛ حيث تمت الموافقة على اعتماد حافز للسيارات الملاكي بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة، وبحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% للتاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، والميكروباص بنسبة 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.