استمرار حبس المتهمين بسرقة المركبات البخارية في بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر الجزئية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس المتهمين بسرقة المركبات البخارية من سائقيها بالإكراه بمدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.وتعرف الضحايا على المتهمين فى طابور أمني وأكدت التحريات ارتكابهم وقائع السرقة من سائقيها بالاكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، وتمكنوا من سرقة ثلاثة مركبات بخارية وأرشدوا عن مكانها.كانت بداية الواقعة، عندما وردت بلاغات لقسم شرطة بدر تفيد بسرقة ٣ أشخاص التكاتك منهم بالإكراه وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق محل السرقة.تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.