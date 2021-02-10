تأييد السجن المشدد لـ10 متهمين في «حرق كنيسة كفرحكيم»

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بتأييد الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بالسجن المشدد 15 عامًا لـ10 متهمين في أحداث حرق كنيسة كفرحكيم بكرداسة.وكانت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، قضت بالسجن المشدد 15 عامًا لـ10متهمين في أحداث حرق كنيسة بكفرحكيم بكرداسة.وكانت النيابة العامة اتهمت المتهمين بالتورط في حريق كفرحكيم بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.