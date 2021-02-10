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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وحدة الإنقاذ السريع ترفع المخلفات والقمامة بقرى أسيوط

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:46 م
رفع القمامة بقرى
رفع القمامة بقرى أسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة، خاصة بقطاع النظافة التي تولي المحافظة لها اهتمامًا كبيرًا بها والعمل على تحسين مستوى النظافة بالشكل الذي يليق بالمحافظة.

وأشار إلى أهمية تضافر كافة الجهود وتكثيف الأعمال للتخلص من تجمعات القمامة والمخلفات من مختلف المناطق والطرق العامة بصفة دورية من أجل استعادة الشكل الحضاري والجمالي اللائق للمحافظة والحفاظ على مستوى النظافة. 

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تكليف خالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة بتنفيذ حملة نظافة مكبرة ورفع المخلفات والقمامة المتراكمة في بعض المناطق من بينها شوارع قرى مركز الفتح وحتى مدخل مركز ساحل سليم، حيث تم دفع وتوجيه سيارات ولوادر ومعدات وحدة الإنقاذ السريع لرفع المخلفات والقمامة من أماكن التراكمات وإزالة الأتربة من جانب الطريق وتسوية الشوارع والطرق غير الممهدة، وذلك حرصًا على خلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين.

وأكد على مواصلة المجهودات لرفع كافة المخلفات والقمامة التي تضر بحالة الطرق والشوارع والميادين بمراكز وقرى المحافظة واستغلال المعدات وتسخير الامكانات المتاحة ومن خلال منظومة عمل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالخدمات والمرافق الاساسية.

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