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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استعجال التحريات عن عاطل انشأ شبكة فنية وهمية لابتزاز الفتيات

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:28 م
النيابة
النيابة
حسام التمساح
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استعجلت النيابة العامة، تحريات المباحث الجنائية في ضبط، عاطل متهم بإدارة صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يزعم من خلالها أنه تابع لإحدى شركات الإنتاج ويبحث عن فتيات لأداء أدوار ثانوية في بعض الأفلام، لكن بشرط الحصول منهن على صور بملابس فاضحة لرغبة المخرج في مشاهدة مفاتنهن والمعروفة إعلاميا بشبكة "المسيو".

وأدلي المتهم باعترافات تفصيلية امام النيابة، وأكد أنه طرأت في ذهنه فكرة انشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" يستدرج منها الفتيات بدعوي مساعدتهن على العمل في مجال التمثيل.

وأضاف المتهم انه فوجئ بكم الفتيات الراغبات في العمل كممثلات وتقديمهن تنازلات، وإرسال صور عارية لهن، مشيرا الي انه أراد تكوين ثروة تساعده علي الحياة قائلا:" البنات اللي أنا ضحكت عليهم مش ضحايا، دول تنازلوا بمزاجهم عشان يمثلوا وقلت اجمعلي قرشين اعيش بيهم".

كما كشفت التحقيقات ان الصور الفاضحة لم تكن إلا وسيلة كي يبتزهن ويجبرهن على ممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام، مقابل مبلغ مالي يتقاسمه مع الضحايا،وظل يمارس "الدعارة الإلكترونية"، حتى سقط في قبضة رجال مباحث الآداب.

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