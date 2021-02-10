سوجا: اليابان تبدأ التطعيم ضد كورونا الأسبوع المقبل

أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الأربعاء، أن أولى عمليات التطعيم المضاد ضد فيروس كورونا في اليابان ستبدأ منتصف الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تكون الجرعات الأولى مخصصة للعاملين في القطاع الطبي.وقال سوجا -خلال اجتماع بين الحكومة والائتلاف الحاكم- "إن الحكومة ستبدأ عملية التطعيم منتصف الأسبوع المقبل، وذلك بعد التأكد من فعالية اللقاح وسلامته"، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية.ستقوم الحكومة بتنظيم الجدول الزمني لبدء برنامج التطعيم في 17 فبراير.وأضاف رئيس الوزراء الياباني "نحن بحاجة شديدة إلى تعاون البلديات وكذلك الأطباء والممرضات، سنبذل قصارى جهدنا ونستعد بشكل دقيق".ستعقد وزارة الصحة اليابانية اجتماعا للجنة الخبراء يوم الجمعة المقبل لمناقشة ما إذا كانت ستوافق على لقاح فيروس كورونا الخاص بشركة الأدوية الأمريكية فايزر، ومن المتوقع الموافقة رسميا على هذا اللقاح يوم الإثنين إذا أعطت اللجنة الضوء الأخضر.