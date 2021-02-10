جابر القرموطي يطرح أغنية «ست فوق الأربعين» الجمعة

يطرح الإعلامي جابر القرموطي أول أغنية راب له، بعد غد الجمعة، من خلال قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، بعد أن قرر اقتحام عالم الغناء بعد فترة من عمله كمذيع بعدد من البرامج الناجحة التي تهتم بالشأن السياسي.وانتهى "القرموطي" من تسجيل الأغنية وتصويرها، بمشاركة ميادة نصري في أول تجربة غنائية لها، والأغنية تحمل اسم "ست فوق الأربعين" وتعد مزجا بين الراب والموسيقى الشرقية، وتوزيع موسيقي دكتور رامي مصطفي وأنس شريف.يذكر أن جابر القرموطي، قدم العام الماضي أغنية تحمل عنوان" بكرة هنعيش" يُساند من خلالها السيدات اللاتي يتعرضن للتحرش، والتي من غنائه وألحانه وإنتاجه، وكلمات مايكل سمير، وتوزيع رامي مصطفى، وبيانو آية شريف، كما شاركه مجموعة من الأطفال، وهم كنزي محمود، وجنة عمرو، وحلا أشرف، ونور عبد الله، ولغة إشارة مارلي مدحت.