تجديد حبس متهمين بالاتجار في العملة ببدر 15 يومًا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي بمدينة بدر بالقاهرة.كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة بدر، تفيد بقيام شخصين بالاتجار في النقد الأجنبي، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملك أحدهما.وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية، عملات محلية وأجنبية، و4 هواتف محمولة، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية وتحقيق أرباح مشروعة.تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.