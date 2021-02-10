الخطوط الليبية تعلن عن أولى رحلاتها بين بنغازي وطرابلس اليوم

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، اليوم الأربعاء، تسيير أول رحلة بين طرابلس وبنغازي اليوم، بعد توحيد الشركة التي انقسمت في السنوات الأخيرة بين المنطقتين الشرقية والغربية بسبب الصراع على إدارتها.ووفقا لما نقلته بوابة "إفريقيا" الإخبارية الليبية، فإن رحلة الخطوط الجوية رقم LN602 ستصل إلى مطار بنينا ببنغازي قادمة من مطار امعيتيقة بطرابلس في تمام الساعة 12:10 ظهر اليوم الأربعاء، وستغادر مباشرة في رحلتها رقم LN603 إلى طرابلس.وكان المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الليبية حامد اسباقة، أعلن في 27 يناير الماضي الاتفاق على توحيد عمل الشركة شرقا وغربا، على أن يتم البدء بتفعيل جدول رحلات موحد بين مدينتي بنغازي وطرابلس.وتعمل في ليبيا خمس شركات طيران لنقل المسافرين داخليا وخارجيا هي الخطوط الإفريقية والليبية المملوكتين للدولة، بالإضافة إلى شركات خاصة هي البراق والأجنحة والعالمية للطيران، كما تمتلك المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز الإسعاف الطائر طائرات خاصة.