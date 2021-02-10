بعد اعتناقها اليهودية.. أبرز المعلومات عن المطربة بسمة الكويتية

أثارت المطربة بسمة الكويتية، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، بعدما اذاعت فيديو علي تطبيق "تيك توك" قالت من خلاله أنها تترك الديانة الإسلامية وسوف تعتنق اليهودية، ولاقت مهاجمات كثيرة، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنها.1 - ولدت لأم كويتية ولكنها لا تعيش في الكويت الآن.2- تحمل الجنسية الإريترية.3- سبق وطالبت بالحصول على الجنسية الكويتية لكنها قوبلت بالرفض لعدم توافر الشروط.4- توقفت عن الغناء ثم عادت من جديد في عام 2016، وتعهدت بأن تكون من أفضل المغنيين علي الساحة.5- هاجمت حفلات هلا فبراير والتي تعد أشهر الحفلات التي تقام كل عام في الكويت، متهمة إداراتها بالوساطة في اختيار المطربين المشاركين.