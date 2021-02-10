قرار ضد أدمن صفحة على «فيس بوك» يروج للدعارة بالقاهرة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس شخص 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».يزعم من خلالها أنه تابع لإحدى شركات الإنتاج ويبحث عن فتيات لأداء أدوار ثانوية في بعض الأفلام، لكن بشرط الحصول منهن على صور بملابس فاضحة لرغبة المخرج في مشاهدة مفاتنهن.وكانت معلومات وردت للإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، بقيام شخص بإدارة صفحة عبر شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بالترويج للأعمال المنافية للآداب.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.