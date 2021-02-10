



ماهي غرامات فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021





حددت الشركة المصرية للاتصالات قيمة الغرامة المالية للمتخلفين عن دفع الفاتورة الربع سنوية للتليفون الأراضي وهى 10 جنيهات كحد أدنى أو 1.5 % من إجمالي قيمة الفاتورة كحد أقصى وذلك عقب توفير كافة سبل الدفع والإستعلام الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للشركة وذلك دون اللجوء إلى الذهاب إلى مقر السنترالات التابع له العميل خصيصا وإهدار الكثير من الوقت والجهد خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021





أتاحت الشركة المصرية للاتصالات لعملائها خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الفاتورة الربع سنوية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة من خلال هذا الرابط ( من هنا )، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يدعو إلى التباعد الاجتماعي لتجنب نقل العدوى حيث ينتشر الفيروس بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم واختراق الجهاز التنفسي حيث يضعف الفيروس الجهاز التنفسي ويقضي على باقي أجهزة الجسم الحيوية ويتسبب في الوفاة.





خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي





يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات إتباع الخطوات التالية للاستعلام عن الفاتورة الربع سنوية إلكترونيا لتجنب دفع غرامات فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 :-





تسجيل الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط ( من هنا





كتابة رقم التليفون الأرضي مسبوق بكود المحافظة





الضغط على كلمة الاستعلام عن الفاتورة





ظهور إجمالي قيمة فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية بالتفاصيل









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يبحث عملاء الشركة المصرية للاتصالات عبر محرك البحث العالمي جوجل عن قيمةعقب انتهاء مهلة السداد التي حددتها الشركة للمتخلفين عن الدفع، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة التليفون الأرضي.