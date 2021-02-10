حبس 15 متهمًا تشاجروا بالأسلحة فى منشأة القناطر

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس المتهمين فى واقعة التشاجر بالأسلحة النارية بمنطقة منشأة القناطر فى الجيزة؛ 4 أيام على ذمة التحقيقات.وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقع؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين، والتحفظ على الأسلحة المستخدمة فى الواقعة.وكشفت التحقيقات، أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب النزاع على ملكية أرض زراعية استخدم خلالها الطرفان الأسلحة النارية والذخيرة، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وأصدرت النيابة قرارًا بتشريحهم، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بهم.وتمكن رجال المباحث من القبض على 15 متهمًا من الطرفين المتنازعين، وجارٍ إعداد الأكمنة لضبط باقى المتهمين الهاربين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وتولت النيابة التحقيقات.تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد مقتل عدد من الأشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية، بمنطقة منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العميد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد محمد عرفان، مفتش المباحث الجنائية.وتبين من خلال التحريات، أن نزاعًا بين شخصين على ملكية قطعة أرض، تبلغ مساحتها عدة أفدنة، أدى إلى استعانة كل منهما بأنصاره، وتبادلوا إطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.تمكن رجال المباحث بعد إعداد عدة أكمنة من القبض على 15 متهمًا من الطرفين، بالإضافة إلى ضبط أسلحة نارية آلية وذخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأخطر اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.