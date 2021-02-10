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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ملحمية التاريخ المصرى ومواعظه» بنادى أدب السويس

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:13 ص
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث أقيمت في ليلة إبداعية متميزة بنادى الأدب بقصر ثقافة السويس في طرح فعاليات ندوته الأسبوعية، والتي جاءت بعنوان "ملحمية التاريخ المصري ومواعظة" حاضرها الدكتور جمال الدين إبراهيم، أستاذ مناهج التاريخ وطرق التدريس، الذي تناول طرح المحطات الفارقة للتاريخ المصري من خلال سرده لأهم الأحداث بداية من العصر الفرعوني.

وقال إبراهيم، إن الكتب السماوية أختصت مصر بالمنح والسلام، وأن مصر أصبحت مقدسة، لأنها بوركت بالأنبياء، وبوركت بالفتح الإسلامي وأولياء الله الصالحين، مضيفا أن علم المصريات زاخر بالآثار الحضارية والمواعظ وأن مصر كانت مقصد العديد من الرسل منهم سيدنا إدريس وموسي وعيسي، وأن الأمن والأمان ارتبط بمكة المكرمة ومصر.

وطرح إبراهيم عدة محطات تاريخية مرورا بعصر محمد علي ونهضته الحديثة، ثم ثورة 1919 التي جسدت أعظم ملاحم الوحدة الوطنية، ثم حرب الكرامة 1973 وفيها توحد الهلال مع الصليب، ثم ثورة 30 يونيو التي أعادت للأذهان ثورة 1919 عندما قال الأمام وقال القسيس لا للإرهاب لا للفتن، مختتما أن المواطن الصالح هو الذي لا يعطي لأعداء الوطن فرصة للعبث بمقدرات الوطن، وأن مصر هي أرض الحضارات وأرض الأمن والسلام للجميع، ودلل بذلك على الحقب التاريخية التي مرت عليها.
أعقب ذلك مداخلة من الدكتور محمد المصري، أكد فيها على وحدة الظهير الشعبي خلف القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية.

أدار المحاضرة الأديب والقاص محمد أيوب، أعقب ذلك أمسية بعنوان إبداعات وقد أدارها الأديب والناقد ياسر محمود، تخلل الأمسية إبداعات شعرية وقصصية وطرح تاريخي للمؤرخ السويسي الكيير سادات غريب عبر فيه عن ملحمية التاريخ السويسي ومدى البطولات التاريخية التي روت أرض هذه المدينة الباسلة.

كما أقيمت محاضرة بعنوان "الإرهاب والفساد وكيفيه مواجهته"، ببيت ثقافة العمدة بالقطاع الريفي، حاضرها أبو بكر محمد جار الله، حيث تناول المحاضر سياسات مكافحة الإرهاب والتطرف التى اتبعتها الدولة بكل أجهزتها في مكافحتها الأفكار المتطرفة، وأن هذا التطور لا يقتصر على السياسات الأمنية وإنما بالفكر والثقافة وقوافل التوعية للشباب لكي تحارب الفكر المتطرف، وهناك أبعاد غير أمنية في مكافحة الإرهاب استثمرت فيها الدولة خلال الفترة الماضية والحالية مثل بالفكر نحارب الإرهاب، كما استفاض المحاضر في الحديث عن موجة العنف والإرهاب التي يشهدها العالم، والتي قُدمت بسببها مئات الضحايا من الابرياء الذين سقطوا برصاص الخسة والخيانة ولم يفرق الإرهاب بين المسلم والمسيحي.

وأقيمت مناقشة كتاب ببيت ثقافة الملك فيصل، بعنوان "المزارع" تأليف أحمد شفيق الخطيب، ناقشه مدير البيت، كما أقيم معرض للفنون التشكيلية بعنوان "رسومات لرواد قصر ثقافة السويس"، وتحت إشراف مسئولة النشاط والمعرض مقام ببهو القصر، كما أقيمت ورشة للفنون التشكيلية بقصر ثقافة السويس "عن الحلي والخرز"، تدريب سارة ماجد، وطريقة عمل "انسيال".

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