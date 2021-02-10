وفيات كورونا فى فرنسا تتجاوز 80 ألف حالة

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيلها 18870 إصابة و724 وفاة جديدة بفيروس كورونا، لتتجاوز حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد مستوى 80 ألف شخص.وأفادت الإدارة العامة لشئون الصحة الفرنسية، في إحصائية جديدة، بأن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 18870، ليصل إلى مستوى 3360235 حالة.وسجلت فرنسا في إحصائية الإثنين 4317 إصابة، لكن هذا المؤشر يشهد دائما هبوطا كبيرا في أول أيام الأسبوع، بينما بلغ هذه العدد في الثلاثاء السابق، أي 2 فبراير، 23337 حالة.وأضافت الإدارة أن السلطات الصحية رصدت 724 وفاة بفيروس كورونا في البلاد، بينها 436 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في المستشفيات و288 حالة وقعت خلال 7 أيام ماضية في دور المسنين، ليبلغ العدد العام لضحايا الجائحة 80147 متوفيا.وسبق أن بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس في مستشفيات فرنسا ضمن بيانات الاثنين 458 حالة.وتعتبر فرنسا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا والـ7 من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.