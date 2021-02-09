النمسا: لقاح «أسترازينيكا» محدود الفاعلية فى علاج سلالة جنوب إفريقيا

أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس، أن الحكومة تواجه تحديات واسعة للسيطرة على طفرات فيروس كورونا من بريطانيا العظمى وجنوب إفريقيا والتي تعد أسرع وأخطر في انتشار العدوى، موضحًا أن لقاح "أسترازينيكا" ثبت أنه محدود الفاعلية في مواجهة طفرة جنوب إفريقيا من الوباء وهو ما يفرض المزيد من الأعباء على القطاع الطبي في البلاد.وقال المستشار النمساوي، في تصريح اليوم الثلاثاء، إنه يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا للحد من الطفرات على المستوى الإقليمي ووقف انتشارها السريع، مشيرًا إلى أنه تقرر اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل إلزام جميع الأشخاص الذين يغادرون ولاية تيرول بتقديم اختبار كورونا سلبي.كانت الحكومة النمساوية أعلنت - في وقت سابق عزل ولاية تيرول الشهيرة عالميًا برياضة التزلج - بعد اكتشاف عشرات الحالات من الإصابة بفيروس كورونا المتحور "سلالة جنوب إفريقيا".