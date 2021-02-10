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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10-2-2021

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:24 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث «جوجل» عن مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء ١٠-٢-٢٠٢١، في القاهرة، والدول والعواصم العربية، حيث نقدم لكم تقرير يتضمن كافة مواعيد الصلاة، وفقًا لتحديثات دار الأفتاء المصرية، خصوصًا أن مواقيت الصلاة تعد أهم اهتمامات القارىء المصري والعربي، ومجال للبحث على «جوجل».

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجر 5:11 ص
الشروق 6:39 ص
الظهر 12:9 م
العصر 3:16 م
المغرب 5:39 م
العشاء 6:58 م

مواقيت الصلاة في الدول العربية

ينشر «الدستور» مواقيت الصلاة في معظم الدول العربية الشقيقة، ومنها:

مواقيت الصلاة في أبو ظبي

الفجر 5:36 ص
الشروق 7:00 ص
الظهر 12:37 م
العصر 3:50 م
المغرب 6:14 م
العشاء 7:29 م

مواقيت الصلاة في الرياض

الفجر 5:7 ص
الشروق 6:30 ص
الظهر 12:7 م
العصر 3:20 م
المغرب 5:45 م
العشاء 7:00 م

مواقيت الصلاة في الكويت

الفجر 5:4 ص
الشروق 6:31 ص
الظهر 12:2 م
العصر 3:10 م
المغرب 5:34 م
العشاء 6:52 م

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

الفجر 5:35 ص
الشروق 6:59 ص
الظهر 12:36 م
العصر 3:49 م
المغرب 6:13 م
العشاء 7:28 م

مواقيت الصلاة في دبى

الفجر 5:33 ص
الشروق 6:57 ص
الظهر 12:33 م
العصر 3:45 م
المغرب 6:10 م
العشاء 7:25 م

مواقيت الصلاة في طهران

الفجر 5:23 ص
الشروق 6:56 ص
الظهر 12:18 م
العصر 3:17 م
المغرب 5:41 م
العشاء 7:5 م

مواقيت الصلاة في عدن

الفجر 5:6 ص
الشروق 6:24 ص
الظهر 12:14 م
العصر 3:35 م
المغرب 6:5 م
العشاء 7:15 م

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

الفجر 5:32 ص
الشروق 6:54 ص
الظهر 12:35 م
العصر 3:51 م
المغرب 6:16 م
العشاء 7:29 م

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