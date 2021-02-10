مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10-2-2021
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:24 ص
حسين العمدةطباعة
يبحث المواطنين على مؤشر البحث «جوجل» عن مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء ١٠-٢-٢٠٢١، في القاهرة، والدول والعواصم العربية، حيث نقدم لكم تقرير يتضمن كافة مواعيد الصلاة، وفقًا لتحديثات دار الأفتاء المصرية، خصوصًا أن مواقيت الصلاة تعد أهم اهتمامات القارىء المصري والعربي، ومجال للبحث على «جوجل».
الشروق 6:39 ص
الظهر 12:9 م
العصر 3:16 م
المغرب 5:39 م
العشاء 6:58 م
مواقيت الصلاة في أبو ظبي
الفجر 5:36 ص
الشروق 7:00 ص
الظهر 12:37 م
العصر 3:50 م
المغرب 6:14 م
العشاء 7:29 م
مواقيت الصلاة في الرياض
الفجر 5:7 ص
الشروق 6:30 ص
الظهر 12:7 م
العصر 3:20 م
المغرب 5:45 م
العشاء 7:00 م
مواقيت الصلاة في الكويت
الفجر 5:4 ص
الشروق 6:31 ص
الظهر 12:2 م
العصر 3:10 م
المغرب 5:34 م
العشاء 6:52 م
مواقيت الصلاة في المدينة المنورة
الفجر 5:35 ص
الشروق 6:59 ص
الظهر 12:36 م
العصر 3:49 م
المغرب 6:13 م
العشاء 7:28 م
مواقيت الصلاة في دبى
الفجر 5:33 ص
الشروق 6:57 ص
الظهر 12:33 م
العصر 3:45 م
المغرب 6:10 م
العشاء 7:25 م
مواقيت الصلاة في طهران
الفجر 5:23 ص
الشروق 6:56 ص
الظهر 12:18 م
العصر 3:17 م
المغرب 5:41 م
العشاء 7:5 م
مواقيت الصلاة في عدن
الفجر 5:6 ص
الشروق 6:24 ص
الظهر 12:14 م
العصر 3:35 م
المغرب 6:5 م
العشاء 7:15 م
مواقيت الصلاة في مكة المكرمة
الفجر 5:32 ص
الشروق 6:54 ص
الظهر 12:35 م
العصر 3:51 م
المغرب 6:16 م
العشاء 7:29 م
مواقيت الصلاة في القاهرةالفجر 5:11 ص
الشروق 6:39 ص
الظهر 12:9 م
العصر 3:16 م
المغرب 5:39 م
العشاء 6:58 م
مواقيت الصلاة في الدول العربيةينشر «الدستور» مواقيت الصلاة في معظم الدول العربية الشقيقة، ومنها:
مواقيت الصلاة في أبو ظبي
الفجر 5:36 ص
الشروق 7:00 ص
الظهر 12:37 م
العصر 3:50 م
المغرب 6:14 م
العشاء 7:29 م
مواقيت الصلاة في الرياض
الفجر 5:7 ص
الشروق 6:30 ص
الظهر 12:7 م
العصر 3:20 م
المغرب 5:45 م
العشاء 7:00 م
مواقيت الصلاة في الكويت
الفجر 5:4 ص
الشروق 6:31 ص
الظهر 12:2 م
العصر 3:10 م
المغرب 5:34 م
العشاء 6:52 م
مواقيت الصلاة في المدينة المنورة
الفجر 5:35 ص
الشروق 6:59 ص
الظهر 12:36 م
العصر 3:49 م
المغرب 6:13 م
العشاء 7:28 م
مواقيت الصلاة في دبى
الفجر 5:33 ص
الشروق 6:57 ص
الظهر 12:33 م
العصر 3:45 م
المغرب 6:10 م
العشاء 7:25 م
مواقيت الصلاة في طهران
الفجر 5:23 ص
الشروق 6:56 ص
الظهر 12:18 م
العصر 3:17 م
المغرب 5:41 م
العشاء 7:5 م
مواقيت الصلاة في عدن
الفجر 5:6 ص
الشروق 6:24 ص
الظهر 12:14 م
العصر 3:35 م
المغرب 6:5 م
العشاء 7:15 م
مواقيت الصلاة في مكة المكرمة
الفجر 5:32 ص
الشروق 6:54 ص
الظهر 12:35 م
العصر 3:51 م
المغرب 6:16 م
العشاء 7:29 م