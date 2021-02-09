بريطانيا: الاتحاد الأوروبي سيطلب مزيدًا من الوقت لتمرير اتفاق التجارة

قال ديفيد فروست، المفاوض البريطاني السابق لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن الاتحاد سيطلب على الأرجح مزيدا من الوقت للمصادقة على اتفاقية التجارة المرتبطة بخروج بريطانيا من التكتل.وأبلغ فروست لجنة بمجلس اللوردات: "سمعنا بشكل غير رسمي من المفوضية اليوم أننا بصدد تلقي طلب رسمي لمد فترة الشهرين الواردة في المعاهدة للتصديق عليها من جانب الاتحاد الأوروبي.وأنهى حديثه: "ننتظر لنرى ماذا سيكون شكل ذلك الطلب والفترة الزمنية التي يريدونها لتمديد العملية، لا شك أنه أمر مخيب للآمال بعض الشيء بالنظر إلى أننا ناقشنا هذا قبل شهر واحد فقط".