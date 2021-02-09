وزيرة التضامن: نستهدف إلحاق 8 ملايين طفل بالحضانات

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن، خلال اجتماع، جهود الوزارة فيما يتعلق بالعديد من برامج الوزارة، ومن بينها الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الوزارة أفردت إدارة مركزية مستقلة لذوي الإعاقة، نظرا لأهمية هذه الشريحة التي تستهدف الدولة تقديم كافة الخدمات لها.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه تم ضم الدعم العيني للدعم النقدي وضم الإغاثة والإسكان الاجتماعي، كما أن شئون الطفولة أصبحت مستقلة عن الرعاية الاجتماعية.وأشارت إلى أن هناك مليون طفل في الحضانات، مؤكدة أن الوزارة تستهدف إلحاق 8 ملايين طفل في الحضانات.وأكدت أن موازنة الوزارة الخاصة بالشئون الاجتماعية تبلغ 20 مليار جنيه، حيث تُخصص منها 18.5 مليار جنيه للدعم النقدي، مشددة علي أن هناك جزءًا مخصصًا أيضًا لتوفير مشروعات للعمالة غير المنتظمة، ومن بينها فئات مختلفة، منها الصيادين وعمال تدوير القمامة وغيرها.