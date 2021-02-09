السعودية وإسبانيا تبحثان التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع نظيرته الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا، العلاقات بين البلدين الصديقين ومجالات التعاون المشترك.جاء ذلك- حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)- خلال استقبال وزير الخارجية السعودي، في مكتبه بالوزارة، اليوم الثلاثاء، نظيرته الإسبانية، حيث استعرضا تطورات الأوضاع في المنطقة والموضوعات التي تهم البلدين.وقد أقام وزير الخارجية مأدبة غداء على شرف الوزيرة جونزاليس والوفد المرافق لها في حي الطريف بالدرعية، بحضور وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب.