سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 10-2-2021
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:57 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء10-2-202، خلال حركة التداولات في السوق المحلي أمام الجنيه المصري،حيث بلغ متوسط سعر الريال السعودي للشراء 4.15 جنيهًا وللبيع 4.18، وفقًا لآحدث التحديثات في البنك المركزي المصري.
وسيطرت علي العملة السعودية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار أمام الجنيه المصري، إذ سجل الريال استقرارًا في العديد من البنوك كالبنك التجاري الدولي وبنك الاستثمار، فيما تراجع الريال السعودي في بنك مصر ومضرف أبوظبي الاسلامي.
ويرصد "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم في مواجهة الجنيه المصري بالبنوك المحلية الاجنبية.
تراجع سعر الريال السعودي اليوم في البنك الاهلي المصري ليسجل للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.09، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.11، وفي مصرف أبوظبي الاسلامي فسجل للشراء 4.18 وللبيع 4.08، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.08، كما انخفض سعر الريال أمام الجنيه في بنك القاهرة ليسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.09، وفي البنك العربي سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.09.
سعر الريال السعودي اليوم
وفي البنك التجاري الدولي، استقر سعر الريال السعودي ليسجل للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.09، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.15، كما بلغ سعر العملة السعودية في بنك الاستثمار العربي للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.10، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.07، كما استقر الريال أمام سعر الجنيه في بنك البركة الاسلامي سجل للشراء 4.22 جنيه وللبيع 4.06، وغب المصرف المتحد سجل للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.02، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.09.
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 10-2-202
وسيطرت علي العملة السعودية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار أمام الجنيه المصري، إذ سجل الريال استقرارًا في العديد من البنوك كالبنك التجاري الدولي وبنك الاستثمار، فيما تراجع الريال السعودي في بنك مصر ومضرف أبوظبي الاسلامي.
ويرصد "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم في مواجهة الجنيه المصري بالبنوك المحلية الاجنبية.
تراجع سعر الريال السعودي اليوم في البنك الاهلي المصري ليسجل للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.09، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.11، وفي مصرف أبوظبي الاسلامي فسجل للشراء 4.18 وللبيع 4.08، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.08، كما انخفض سعر الريال أمام الجنيه في بنك القاهرة ليسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.09، وفي البنك العربي سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.09.
سعر الريال السعودي اليوم
وفي البنك التجاري الدولي، استقر سعر الريال السعودي ليسجل للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.09، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.15، كما بلغ سعر العملة السعودية في بنك الاستثمار العربي للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.10، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.07، كما استقر الريال أمام سعر الجنيه في بنك البركة الاسلامي سجل للشراء 4.22 جنيه وللبيع 4.06، وغب المصرف المتحد سجل للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.02، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.09.