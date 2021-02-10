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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 10-2-2021

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:57 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء10-2-202، خلال حركة التداولات في السوق المحلي أمام الجنيه المصري،حيث بلغ متوسط سعر الريال السعودي للشراء 4.15 جنيهًا وللبيع 4.18، وفقًا لآحدث التحديثات في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 10-2-202


وسيطرت علي العملة السعودية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار أمام الجنيه المصري، إذ سجل الريال استقرارًا في العديد من البنوك كالبنك التجاري الدولي وبنك الاستثمار، فيما تراجع الريال السعودي في بنك مصر ومضرف أبوظبي الاسلامي.

ويرصد "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم في مواجهة الجنيه المصري بالبنوك المحلية الاجنبية.

تراجع سعر الريال السعودي اليوم في البنك الاهلي المصري ليسجل للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.09، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.11، وفي مصرف أبوظبي الاسلامي فسجل للشراء 4.18 وللبيع 4.08، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.08، كما انخفض سعر الريال أمام الجنيه في بنك القاهرة ليسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.09، وفي البنك العربي سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.09.
سعر الريال السعودي اليوم

وفي البنك التجاري الدولي، استقر سعر الريال السعودي ليسجل للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.09، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.15، كما بلغ سعر العملة السعودية في بنك الاستثمار العربي للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.10، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.07، كما استقر الريال أمام سعر الجنيه في بنك البركة الاسلامي سجل للشراء 4.22 جنيه وللبيع 4.06، وغب المصرف المتحد سجل للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.02، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.09.

الريال السعودي أمام الجنيه

كما واصل سعر الريال السعودي استقراره في بنك عودة ليسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.11، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 4.23 جنيه وللبيع 4.07، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.05، وفي البنك العقاري الدولي سجل للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.05، أما في البنك الأهلي الكويتي فبلغ سعر الريال للشراء 4.18 جنيه وللبيع 4.10.

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