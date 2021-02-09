ميركل ترفض أي تخفيف لقيود كورونا قبل مطلع مارس

أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن رفضها لإجراء أي تخفيف لقيود إغلاق كورونا قبل مطلع مارس المقبل.وقالت ميركل إن الوقت الذي لم تكتسب فيه السلالة البريطانية لكورونا اليد العليا بعد، هو أمر حاسم للعمل على تقليل أعداد الإصابات بكل قوة.وأضافت ميركل أنها ترى لهذا السبب أنه ينبغي التمهل في اتخاذ أي خطوة للفتح حتى أول مارس، واعترفت بأن هذا الأمر شاق على أولياء الأمور ومتضررون آخرون.وتابعت ميركل أنه عند حلول هذا الموعد يمكن ساعتها اتخاذ خطوات فتح "بضمير مستريح"، ونوهت في الوقت نفسه بأن هناك خلافات حول هذا الموضوع.واستكملت أنها تتوقع أن تصبح السلالة البريطانية لفيروس كورونا هي السلالة السائدة في ألمانيا في غضون أسابيع قليلة.