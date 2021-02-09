آخر ظهور للكينج محمد منير مع الفيشاوي (فيديو)

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره بمقطع فيديو له مع الكينج محمد منير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وظهر الفيشاوي مع الكينج منير ومعه زوجته ندى كامل، وعلق على الفيديو قائلا: "بنسمع الملك مع الملك نفسه.. بنحبك أوي يا منير".أما على الصعيد المهني، يستعد الكينج لطرح أغنيتي "ذوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز، و"مسألة السن" كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة.