انطلاق فعاليات مؤتمر «الإدارة المتكاملة للأزمات بين الحكومة والحركة التعاونية»

انطلقت فعاليات مؤتمر «الإدارة المتكاملة للأزمات بين الحكومة والحركة التعاونية المصرية»، اليوم، الذي نظمه الاتحاد العام للتعاونيات بمشاركة برنامج «فرصة» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تعزيزالتنسيق بين الحكومة والتعاونيات في إدارة الأزمات.وشارك في المؤتمر الدكتور عاطف الشبراوي مدير برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي وقيادات مختلف الاتحادات التعاونية المنخرطة تحت عباءة الاتحاد العام للتعاونيات والاتحاد المركزي للتعاونيات وعدد من خبراء التعاونيات والعمل التعاوني.وقدم الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار التمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، عرضًا مفصلا لبرنامج فرصة وآلية اختيار المستفيدين والمسارات المختلفة بالبرنامج الخاصة بالتمكين الاقتصادي وأيضا مفاهيم تعديل السلوك الاجتماعي والريادة الاجتماعية.كما قام الدكتور أحمد سعدة مستشار المنظمات الأهلية بالوزارة بعرض أهمية التوافق والتعاون من أجل تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وكيفية تفعيل دور الجمعيات التعاونية خاصة جمعيات التعاون الإنتاجي تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي في القيام بدورها في تحقيق أولويات الدولة التنموية.وتم عقد عدة اجتماعات متتالية مع ممثلي الاتحاد العام الإنتاجي والاتحادات التابعة لمناقشة سبل التعاون، حيث تم الاتفاق على العديد من التوصيات كمقترحات للتفعيل وإطلاق مبادرات لتعظيم التعاون مع الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي وتفعيل دور جمعيات التعاون الإنتاجي، فضلا عن تعزيز التعاون بين برنامج فرصة والاتحاد التعاوني الإنتاجي، في تأسيس وحدات إنتاجية تضم مستفيدي برنامج فرصة خاصة في القرى المستهدفة من البرنامج التجريبي مع البنك الدولي ومبادرة «حياة كريمة» بحيث يتم تأسيس جمعيات تعاونية إنتاجية تضم المستفيدين المستهدفين.ويأتي ذلك لضمان الاستمرارية وتحقيق التعاون والتكافل بين أفراد المشروع (الوحدة) الواحدة من خلال الجمعيةالتي سيتم تأسيسها، وكذلك التعاون بين برنامج فرصة ومختلف الجمعيات التابعة للاتحاد التعاوني الإنتاجي في تدريب المرشحين للأعمال الحرفية فنيا وبالمجان، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل، مع إمكانية توفير أدوات انتاج من خلال برنامج فرصة أو بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى تسهيل التشابك ومساعدة برنامج فرصة للاتحاد التعاوني الإنتاجي للتعاون والشراكة مع "منصة ورشتنا" التي أطلقتها الوزارة الشهر الماضي بالتعاون مع أندية الروتاري، بحيث يتم الترويج ودعم الجمعيات التعاونية في مختلف المجالات الإنتاجية وتوفير الخدمات الثلاث التي تقدمها المنصة (التسويق للورش، التدريب، التوظيف).