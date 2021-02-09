فريق حياة كريمة يلتقى رجال الدين المسيحي بالشهداء (صور)

أجرى فريق حياة كريمة بمحافظة المنوفية، الثلاثاء، عدد من اللقاءات في إطار خطة الحوار المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنوفية.والتقى فريق مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية بالأب ويصا باقي نجيب كاهن كنيسة مارجرجس بزاوية الناعورة ووكيل مطرانية المنوفيه شمال، والأب برنابا صليب كاهن كنيسة ابو كلس والأب ابراهيم فؤاد نيقولا كاهن كنيسة العذراء والانبا صرابامون بالشهداء.وأوضح أعضاء الفريق الصورة الكاملة والرد على جميع التساؤلات حول المبادرة وضرورة إشراك المؤسسة الدينية فيها وضرورة توضيح دور ومحاور المبادرة سكن كريم وحياة كريمة والتصالح حياة.فيما أشاد الآباء الكهنة بمجهود الرئيس والمشروعات والمبادرات العملاقة التي وصلت للفقير وبها استطاع محاربة أسباب الإرهاب من خلال الفقر.يأتي ذلك في إطار التنسيق المشترك بين مؤسسة حياة كريمة والقطاعات المختلفة بمحافظة المنوفية، لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية 81 قرية ريفية، فضلًا عن الوقوف على أهم الأولويات التي سيتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية التي تمس حياة المواطنين لتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم وذلك من خلال من خلال قيامهم بالمتابعة الميدانية لمعرفة الاحتياجات من قبل المواطنين، في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصري.