سائق يحاول الانتحار بـ«قرص سام» في الدقهلية

أقدم سائق، يعالج نفسيًا، على الانتحار بتناول قرص حفظ الغلال بقرية ميت عاصم، التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية، ونقل إلى المستشفى بعد إصابته بحالة إعياء شديدة.تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بورود إشارة لمركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي بوصول "محمد ر.ال.ا" ۲۸ عامًا، سائق، مقيم بقرية ميت عاصم دائرة المركز، مصابًا بحالة إعياء (ادعاء تناول مادة سامة).انتقل على الفور ضباط المباحث إلى المستشفى، وبالفحص وسؤاله قرر تناوله قرصا کيماويا يستخدم لحفظ الغلال بطريق الخطأ، ما أدى إلى إصابته ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.بسؤال والده "رضا.ال.ا" 56 عامًا، موظف، مقيم بذات القرية، قرر أن نجله يعاني من مرض نفسي ويعالج طرف أحد الأطباء النفسيين، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة، ليتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱۹۹۸ إداري مركز منية النصر، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.