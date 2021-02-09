الجامعة العربية تدين هدم الاحتلال لخربة حمصا للمرة الرابعة

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، إقدام الاحتلال على هدم خربة حمصا بالأغوار الشمالية للمرة الرابعة.وطالب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبوعلي، بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم حرب.وأكد أبوعلي فى بيان له اليوم، أن استمرار الاحتلال بالاعتداءات والتدنيس المتعمد للمساجد والكنائس في الأراضي الفلسطينية يعكس حجم التطرف والكراهية لدولة الاحتلال.