السيطرة على حريق محل «إكسسوارات» في الزمالك

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق شب في محل إكسسوارات، بمنطقة الزمالك، بسبب ماس كهربائي، دون وقوع خسائر بشرية.و تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة، تفيد بنشوب حريق في محل بمنطقة الزمالك، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، وتمت أعمال السيطرة عليه وإخماده.فيما انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة قصر النيل لإجراء التحريات، وتبين ان السبب ماس كهربائي نتج عنه الحريق، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.