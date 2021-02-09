أهالي «السبايعة» يلتقطون الصور التذكارية مع «بيج رامي» (صور)

تجمع أهالي قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم، بكفرالشيخ، الكابتن "رامي السبيعي" بطل كمال الأجسام بمسابقة "مستر أوليمبيا 2020"، عقب وصوله إلى قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ حيث مسقط رأسه، وذلك في تمام الساعة الرابعة فجرا.ونصبت عائلته سرادق لاستقبال المهنئين من أهل قريته ومحبيه.وتهافت المحيطون ببطل كمال الأجسام " رامي السبيعي" الشهير ببيج رامي، من أهالى قريته والقري المحيطة في التقاط الصور التذكارية، والتي لم يمانع السبيعي في التقاطها بكل محبة مع الوافدين لتهنئته بالبطولة.