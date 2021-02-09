قطار يقتل شابًا في الحوامدية بالجيزة

أصيب شاب بكدمات وكسور إثر سقوطه من قطار بعدما اختل توازنه، اليوم الثلاثاء، بقرية أم خنان بدائرة قسم شرطة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة.تلقي الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص من قطار بقرية أم خنان.وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين العثور على شاب مصاب بكدمات وكسور، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء استقلال المصاب القطار اختل توازنه وسقط من القطار مما تسبب في إصابته، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.