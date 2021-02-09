بالتزامن مع حوارات القاهرة.. وفد لجنة الانتخابات المركزية يصل قطاع غزة

يصل وفد لجنة الانتخابات المركزية، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون شمال القطاع، قادما من مدينة رام الله، للقاء ممثلي الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، وإطلاق عملية تسجيل الناخبين.وقال المتحدث باسم اللجنة فريد طعم الله، إن الوفد المتوجه إلى القطاع، يضم بجانبه، كلا من المدير التنفيذي للجنة هشام كحيل، ونائبه أشرف الشعيبي.ولفت «طعم الله»، إلى أن الوفد سيلتقي بممثلي الفصائل الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، والاطلاع على استعدادات المكتب الإقليمي للجنة في غزة لأولى مراحل العملية الانتخابية المتمثلة في إطلاق عملية تسجيل الناخبين يوم غدا بالتزامن في الضفة الغربية والقطاع، والتي تستمر حتى السادس عشر من الشهر الجاري.وأوضح أن التصويت سيكون إلكترونيا بسبب جائحة كورونا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك على مدار الساعة، ومن الممكن أن يكون يدويا للمواطنين غير القادرين على استخدام التكنولوجيا، وفقا لوكالة وفا.ولفت إلى أن عدد مراكز الاقتراع في قطاع غزة سيتراوح ما بين 20-30 مركزا، وستفتح يوميا من الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساءً، باستثناء يومي الجمعة والسبت.ومن المقرر أن تنطلق عملية تسجيل الناخبين للانتخابات الفلسطينية، يوم غدا الأربعاء، وتستمر إلى السادس عشر من الشهر ذاته.