ضبط عاطل غسل 8 ملايين جنيه من أموال المخدرات بأسوان

تمكن قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية مقيم بمحافظة أسوان، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة.وأوضحت التحريات محاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء الأراضي، والعقارات، والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.