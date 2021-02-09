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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عمدة سنبو بعد إدراجها في «حياة كريمة»: كان حلمًا تحول إلى حقيقة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:13 م
بهاء جودة عمدة قربة
بهاء جودة عمدة قربة سنبو
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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قال بهاء جودة، عمدة قربة سنبو الكبرى، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، كانت حلمًا يراود الجميع وتحولت لأمل يعيشه أهالي للقرية، وعند بدء اختيار القرى تمنينا أن يصيب الاختيار قريتنا، ثم أضحى الحلم حقيقة بفضل الله ثم الرئيس والقائمين على المبادرة، وذلك على خلفية إدارج القرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" إلى جانب ٥١ قرية أخرى، جميعهم تابعين لمركز زفتى، بمحافظة الغربية.

وأضاف عمدة القرية، أنه منذ عشرات السنين كانت قريته سنبو الكبرى، تحلم بالصرف الصحي ومواصلات سهلة لأبنائها فهي تبعد عن الطرق الرئيسية وجاء الرئيس السيسي بمبادرة "حياة كريمة" ليحقق الآمال، ويُسعد القرية بأكملها ويفوز بدعوات الجميع ويزيد حبه في قلوب كل الفلاحين.

وأكمل جودة، في حديثه الخاص لـ"الدستور"، لانملك إلا نقول لفخامة الرئيس حفظك الله لمصر وحفظ بك مصر، مطالبًا "الدستور" بأن توصل تحيات وشكر أهالي سنبو الكبري، للرئيس.

وتم اختيار القرية ضمن المبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للمشروع القومى لتطوير القرى، هى 52 قرية بمركز زفتى، وتم اختيارها ضمن المبادرة وفق دراسات توضح القرى الأكثر احتياجا من حيث عدد السكان بها بنطاق المحافظة، وهي ( الغريب – الرياض – فرسيس – كفر عبدالرحمن- مسجد وصيف – منشأة حاتم – منشأة حسن _ تفهنا العزب – كفر الصارم– كفر ميت الحارون – ميت الحارون – ميت الرضا _ حانوت – دهتورة – كفر حانوت البحري – كفر حانوت القبلي – كفر سنباط – كفر شبرا قلوج _ سنباط – كفر العرب – ميت النور – ميت المبشرين _ شبرا ملس – شبرا اليمن – ششتا – كفر شبرا اليمن – كفر ششتا_ نهطاي – السملاوية – الضبابشة – العايشة - كفر إبري – كفر الدغايدة - كفر الديب – كفر دمنهور القديم – كفر شاهين – كفر نواي _ سنبو الكبرى – حنون – دمنهور الوحش – كفر إسماعيل – كفر الزيتون – كفر سنبو – كفر شمارة – كفر غازي _ نهطاي).

وتعد قرية سنبو الكبرى، إحدى قرى مركز زفتى، التابع لمحافظة الغربية، أحد أشهر قرى المحافطة، حيث احد ابرز أعلامها عالمة الذرة المصرية الراحلة سميرة موسى، وهي أول عالمة ذرة مصرية، وأول معيدة في كلية العلوم بجامعة القاهرةوتوفيت في مارس من عام١٩٥٢.

وستشمل خطة التطوير تطوير شامل للبنية التحتية والتي تشمل شبكات الطرق وتأسيس شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء بما يتواكب مع الزيادة السكنية وتطوير المدارس والمستشفيات والمنشآت الحكومية ومنظومة النظافه وتحسين جودة البيئة والحياة لدى أهالي تلك القرى، تحت قيادة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

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