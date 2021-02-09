غدا.. قطع المياة 4 ساعات عن مستشفى التأمين الصحي بالغربية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، اليوم الثلاثاء، عن قطع المياه غدا الأربعاء من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية عصرا، عن المجمع الطبى للتأمين الصحى بطنطا والمستشفى التابع له.وأوضحت شركة مياه الغربية، أن قطع مياه الشرب خلال تلك المدة الزمنية عن المجمع الطبى للتأمين الصحى، يأتى لإجراء أعمال تطوير البنية التحتية للمجمع، وتركيب محابس على الشبكة الداخلية.