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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وقفة أمام محكمة الاحتلال في القدس دعما لأهالي الشيخ جراح

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:38 ص
وقفة أمام محكمة الاحتلال
وقفة أمام محكمة الاحتلال
مروة عنبر
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نظم أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة إلى جانب نشطاء وحقوقيين وقفت احتجاجية أمام محكمة الاحتلال تزامنا مع جلسة للنظر بإخلاء عائلات من منازلهم في الحي لصالح المستوطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المواطنين تجمهروا أمام محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة، بانتظار جلسة المحكمة الخاصة بإخلاء سلطات الاحتلال منازل في حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين.

وأضافت المصادر أن مقدسيين نظموا وقفة احتجاجية أمام محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة تزامنا مع جلسة للبت في مصادرة بيوت 4 عائلات مقدسية في حي الشيخ جراح.

فيما عبر المواطنون عن غضبهم ورفضهم لسياسات حكومات الاحتلال الداعمة للاستيطان، والرامية إلى تهويد المدينة المقدسة وتهجير ساكنيها عن مساكنهم.

يذكر أن 28 عائلة مقدسية من حي الشيخ جراح كانت قد أكدت سابقا رفضها القاطع إخلاء منازلهم لصالح الجمعيات الاستيطانية بعد قرارات محاكم الاحتلال بإخلائها ودفع غرامات مالية.

وتلاحق الجمعيات الاستيطانية 28 عائلة في الحي لسرقة منازلهم التي سكنوها في العام 1956، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية السلطة الحاكمة في فترتها ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

وأخلت سلطات الاحتلال قبل سنوات ثلاث عائلات فلسطينية من منازلها، والان تنوي إخلاء عائلة الصباغ وقررت مؤخرا إخلاء 7 عائلات أخرى خلال العام الجاري والعام المقبل.

وخاضت العائلات صراعا مريرا في محاكم الاحتلال التي رفضت الأوراق الثبوتية التي قدمها السكان لدحض مزاعم الجمعيات الاستيطانية عن ملكيتها للأرض.

وأوضحت العائلات أن محاكم الاحتلال استندت في قراراتها المنحازة لصالح المستوطنين الإسرائيليين إلى وثائق مزورة غير صحيحة، وتحكم بشكل دائم لصالح المستوطنين.

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