ليبيا تسجل 8 وفيات و679 إصابة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 وفيات و679 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضيةكما أعلن المركز في بيانه اليومي حول تطورات الوضع الوبائي في البلاد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ارتفاع عدد الذين تماثلوا للشفاء إلى 106377 بعد شفاء أمس 955 مصابا، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات 125561 والوفيات إلى 1982 حالة.