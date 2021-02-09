قيادات «مستقبل وطن» في عزبة الهجانة لمتابعة الوضع على الأرض

زار المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، منطقة عزبة الهجانة مع قيادات حزب مستقبل وطن وعدد من النواب الآخرين اليوم، لمتابعة الوضع على الأرض، وذلك بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنطقة.وقام النائب خلال زيارته بالحديث مع المواطنين في حوار مفتوح عن آمالهم وتوقعاتهم بعد زيارة الرئيس.وطمأن المهندس طارق شكري المواطنين إلى أن خطة التطوير المقترحة تتضمن شق محاور مرورية وخدمية بالمدينة تسمح بوصول سيارات الإسعاف والإطفاء وغيرها من الخدمات مع الحفاظ على الكتلة العمرانية الموجودة وتطويرها وتحديثها.وأضاف شكري، أن الرئيس كان واضحًا في اهتمامه بالتطوير والتحديث مع مراعاة البعد الإنساني وعدم وقوع الضرر على أي من السكان نتيجة للتطوير، معتبرًا أن زيارة الرئيس للهجانة وضعت الجميع في مواجهة تحد حقيقي تصبح فيه هذه المنطقة النموذج الأول لتطوير العشوائيات في مصر وخارطة طريق لمناطق أخرى مماثلة عبر البلاد.وشارك شكري أهالي عزبة الهجانة في استقبال وتوزيع هدية الرئيس بعد زيارة مفاجئة فتحت باب السعادة والتفاؤل بنقل عزبة الهجانة إلى مكان وتجمع عمراني مطور ومحدث ولائق من كافة الاتجاهات، خاصة بعد اصطحاب الرئيس معه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء التربية والتعليم والصحة والتخطيط والإسكان والتنمية المحلية والبترول والري والزراعة ورئيس الهيئة الهندسية مما يعطي رسالة أن كل هذه الوزارات ستعمل مجتمعة بالالتفاف حول القيادة السياسية لتطوير هذه العزبة من كافة الاتجاهات تعليميا وصحيا ومرافق وخدمات وطرق ومداخل وزراعة وغيرها.وقال شكري إن لجنة الإسكان بمجلس النواب تعتزم عقد جلسات واجتماعات على مدار الأسبوع القادم مع الوزراء والمسئولين المختصين للتعرف على خططها بشأن مواجهة العشوائيات وتطوير العمران خاصة في عزبة الهجانة، ويعتبر ملف العشوائيات من أبرز الملفات المطروحة حاليًا داخل اللجنة.واختتم نائب مدينة نصر ومصر الجديدة تصريحاته قائلًا أنه يغادر الهجانة اليوم ويحمل رسالة مفعمة بالأمل والسعادة من سكان العزبة إلى الرئيس السيسي، وأن الجميع مستعدون لاستقبال الخطوات الإيجابية التي ستنقل هذه المنطقة وأهلها إلى مستقبل أفضل نستحقه كلنا.