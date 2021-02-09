إنشاء وحدات للابتكارات التربوية بجامعة الإسكندرية

أكد الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، خلال مجلس شؤون التعليم والطلاب، فى جلسته المنعقدة بتقنية الفيديو كونفراس، على وكلاء الكليات حرص الجامعة على صحة وسلامة جميع منتسبي الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بصفة خاصة، والمجتمع العام بصفة عامة، خلال هذا الظرف الاستثنائي بما لا يؤثر على العملية التعليمية.وأشار إلى أن 20 فبراير القادم هو بداية العملية الامتحانية للفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، كما أعلن عزم الجامعة إنشاء وحدات للابتكارات التربوية كوحدات من مركز الجامعة خلال الفصل الدراسي الثاني.كما استعرضت الدكتورة غادة الخياط، رئيس قسم نظم المعلومات بكلية التجارة جامعة الإسكندرية والمدير التنفيذى لوحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد أهداف الوحدة وهى الوحدة المنوطة بالتعليم الإلكترونى داخل الجامعة، حيث سيتم إنشاء وحدات فرعية لوحدة الابتكارات التربوية بكل كلية، والتي ستعمل على إدارة منصات التعلم الإلكترونى وتطوير العملية التعليمية والعمل على مبادرات الوحدة مثل إنشاء المقررات المفتوحة واسعة الانتشار باسم جامعة الإسكندرية لإعلاء تصنيف الجامعة، وجار الآن تطوير مقررين فى مجال التحول الرقمى والتكنولوجيا البازغة وتطبيقاتها في كافة المجالات وفى مجال تمريض النساء والتوليد وللجامعة مقررين منشورين حاليا على منصة EgyMoocs.ووافق المجلس على تعديل قرار الجامعة بشأن ضوابط وقف القيد والأعذار الامتحانية في المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس أو الليسانس)، وذلك فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، والتى تنص على أن "يجوز الاعتذار عن دخول الامتحان في مقرر أو أكثر لسبب، يحدده مجلس الكلية أو مجلس الجامعة على أن يقدم طلب العذر خلال شهر من انتهاء الامتحانات، وفي حالة وجود ظروف قهرية تحول دون تقديم الطالب للعذر خلال هذه الفترة يقوم الطالب بالتقدم بالعذر حال انتهاء هذه الظروف وفي مدة لا تتجاوز عامين جامعيين بحد اقصى على أن يقدم المستندات الدالة على ذلك" مع السماح بمخاطبة جميع الكليات بحصر الطلاب الذين تقدموا بالتماسات لقبول عذرهم عن العام الجامعي ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ درءا لهم من الفصل وإرسالها للجامعة للاعتماد، وتعتبر الموافقة جوازية ولمجلس كل كلية تقدير الأمور.و استعرض وكلاء الكليات خطة جداول الامتحانات بكل كلية خلال المجلس وتبين ان جميع الكليات ملتزمة بالخطة الزمنية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢١٢٠٢٠ فى ظل الظروف الأستثنائية. وان الجامعة تضع نصب أعينها مصلحة الطالب ومراعاة كافة الظروف الراهنة، وفقآ للإجراءات الاحترازية،وضمانً للتباعد الاجتماعى، وأن الكليات أكدت أن سعة اللجان انخفضت بنسبة 30 الى 40% من سعتها الأساسية،بالإضافة لتوفير كافة ادوات التطهير والتعقيم للجان قبل وبعد كل لجنة.