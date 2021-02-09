«لو محتار تجيب ايه».. 80 هدية للمحبين في «الفالنتين»

• مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة مكياج:

• الأظافر:

•أدوات ومستحضرات للعناية بالوجه والجسم:

• أدوات ومستحضرات العناية بالشعر:

• ملابس:

• الإكسسوارات:

•هدايا متنوعة:

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بيوم عيد الحب العالمي، ودائما يكون البحث واختيار الهدايا المناسبة للسيدات من الشريك، أمر صعب ومحير بسبب كثرة الاختيارات المتاحة ما بين ملابس، وعطور، ومستحضرات تجميل.و تتحدث لـ " الدستور" خبيرة الأتيكيت منة فتحي، عن أهم الهدايا التي يمكن ان تحتاجها السيدات وتكون هدية مميزة.- مجموعة فرش مكياج من ماركة شهيرة لضمان جودتها.- أحمر شفاةه بدرجة اللون الذي تفضله.- أحمر خدود بدرجة هادئة.- "آيلاينر وماسكارا" من ماركة عالمية شهيرة.- مجموعة مكياج تضم الأساسيات وتلك متوفرة لدى العديد من الماركات العالمة ويمكن طلب مساعدة من احد العاملين فيها.- مجموعة من أدوات "المانيكير والباديكير" للعناية بالأظافر.- مجموعة طلاء أظافر جل.- مجموعة فرش أكريليك للأظافر.- قلم العناية بالأظافر.- مرطبات ومقويات الأظافر.- فرشاة فوريو لونا لتنظيف الوجه.- مجموعة ترطيب من ماركة عالمية شهيرة.- جهاز مساج للوجه.- جهاز مساج للجسم.- مجموعة لتنظيف المسام وترطيب الوجه.- جهاز بخار للوجه.- مجموعة سيرم لترطيب وتغذية البشرة- الأقنعة الورقية لترطيب وتفتيح البشرة.- مجموعة تضم مقشر للوجه وآخر للجسم.- مجموعة العناية بالبشرة مع بعضها من ماركة شهيرة.- جهاز "ميكروديرم" لتقشير وتنعيم البشرة.- جهاز إزالة شعر الوجه.- جهاز إزالة شعر الجسم.- مجموعة ترطيب اليد- زيوت عطرية للمساج.- مجموعة فيتامين E من The Body Shop.- جهاز تقشير القدمين.- مجموعة الاستحمام من ماركة عالمية شهيرة.- مجموعة للعناية بالشعر "الكيرلي" (شامبو، بلسم، Leave In).- أدوات العناية بالشعر "الكيرلي" (فوطة ميكروفيبر +بونيه ساتان+ فرشاة).- مجموعة العناية بالشعر من لوريال.- إكسسوارات ومشابك شعر من اللؤلؤ.- "باندانا"للشعر.- مكواة "للشعر الكيرلي".- فرشاة فرد الشعر.- مجفف شعر.- بيجامات حرارية للنوم.- روب منزل.- بيجاما ساتان.- جاكيت جينز.- فستان بلون تفضله.- مجموعة "اسكارفات" بألوان متعددة.- شال للتدفئة.- جيبة تناسب ذوفها في الملابس.- جاكيت فرو.- بليزر بلون محايد كالأسود.- معطف "ترنش".- ملابس رياضية.- مجموعة طرح متنوعة للمحجبات.- "انجيري" أنيق من فيكتوريا سيكريت.- سلسلة فضة بها دلاية تحمل اسمها.- مجموعة أقراط جذابة.- مجموعة من الأحزمة ذات ألوان مختلفة.- نظارة شمسية تناسب شكل وجهها.- ساعة يد.- أساور لليد.- خاتم أو اسورة دهب- محفظة أنيقة من ماركة شهيرة.- حقيبة يد ذات خامة جيدة مصممة خصيصا لها.- حقيبة خصر.- حقيبة صغيرة للسهرة.- حقيبة رياضية.- حقيبة ظهر كاجوال.- حذاء سهرة مناسب.- بوت ذو رقبة عالية.- حذاء رياضي من ماركة شهيرة.- حذاء كلاسيك.ألبوم صور يجمع ذكرياتكما معًا.- تذكرة سفر لإحدى البلاد.- حجز يوم في أحد الفنادق الفاخرة.- لوحة فنية تعبر عن حبكم.- صندوق كبير مليء بالشوكولاتة والورود.- طلب الوجبات السريعة التي تحبها وإرسالها على منزلها.- مجموعة كتب وروايات.- ماكينة إعداد القهوة.- سماعة بلوتوث.- إكسسوارات للرياضة مثل سجادة اليوجا.- حجز جلسة تصوير فوتوغرافية لكما معا.- حجز جلسة تنظيف عميق للبشرة- كاميرا تصوير محترفة.- كوب حراري مصمم خصيصا لها.