محاكمة ترامب تبدأ اليوم في مجلس الشيوخ الأمريكي

من المقرر أن تبدأ محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في مجلس الشيوخ الغرفة العليا للبرلمان الأمريكي.ويواجه ترامب تهما بالتحريض على التمرد، بما هدد أمن ومصالح الولايات المتحدة من أجل عرقلة الانتقال السلمي للسلطة.فيما يصر دفاع ترامب على أن عملية المحاكمة غير دستورية، وأن ترامب لم يحرض الجمهور على اقتحام مبنى الكونجرس.كما ستبحث المحكمة مسألة ما إذا كان ترامب مذنبا أم لا، وسيترأس المحكمة عضو المجلس من الحزب الديمقراطي باتريك ليخي، مع مراعاة أن الديمقراطيين هم من بادر بالاتهام.