رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. نظر محاكمة سناء سيف في «نشر أخبار كاذبة»

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:07 ص
سناء سيف
سناء سيف
عادل عبد العال
طباعة
تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة سناء سيف في اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة، وتامر محمد رياض، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبدالمقصود، وإسلام عاشور.

وتواجه المتهمة أنها في غضون الفترة من 22 أبريل حتى 20 يونيو 2020، بدائرة قسم المعادي أذاعت عمدًا أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، وادعت فيها كذبًا بتفشي جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منها.

كما أنها سبت بطريق النشر موظفًا عامًا، بأن أسندت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ألفاظًا نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

زيادة جديدة في أسعار السجائر

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

الصور

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

image description

محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بعمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

image description

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

انهيار ثلجي يقتل متسلق جبال إيطاليًا شهيرًا

«الصحة العالمية» تحذر من الإفراط بالتشاؤم بشأن لقاح أسترازينيكا

أوبرا باريس تعدل شروط ضمّ الفنانين

مرض مجهول يقتل 15 شخصا في تنزانيا

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

العين تصدر «ثلاثية اليهود» للكاتب كمال رحيم

قريبًا صديقى ماسود رواية جديدة للكاتب عبد الله السلايمة

«موسم الأوقات العالية» جديد ياسر عبد اللطيف عن الكتب خان

الجمعة.. افتتاح المعرض الفردى «تواصل» للفنان أحمد عثمان