حظك اليوم.. برج الحوت الثلاثاء 9 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الحوت قالت:مهنيًا:لاتتوقف عن تطوير نفسك، واكتساب مهارات جديدة في عملك، تشعر أنك تحتاج بذل مزيد من الجهد لكي تحقق التميز الذي تسعى إليه، وتتخلص من العقبات التي تواجهك بالعمل.عاطفيًا:شريكك في حاجة إلى دعمك، والإحساس بوجودك بجانبه، والشعور بأنك تحبه حقا، لاتجعل اهتمامك المبالغ بالعمل يأتي على حساب علاقتك به.صحيًا:امنح نفسك فرصة للتأمل والتفكير بهدوء دون توتر، تشعر بصداع مؤقت بسبب الأرق وقلة النوم وكثرة التفكير وضغط العمل.