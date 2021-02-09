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محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت الثلاثاء 9 فبراير 2021

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:14 ص
برج الحوت
برج الحوت
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قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الحوت قالت:

مهنيًا:
لاتتوقف عن تطوير نفسك، واكتساب مهارات جديدة في عملك، تشعر أنك تحتاج بذل مزيد من الجهد لكي تحقق التميز الذي تسعى إليه، وتتخلص من العقبات التي تواجهك بالعمل.
عاطفيًا:
شريكك في حاجة إلى دعمك، والإحساس بوجودك بجانبه، والشعور بأنك تحبه حقا، لاتجعل اهتمامك المبالغ بالعمل يأتي على حساب علاقتك به.
صحيًا:
امنح نفسك فرصة للتأمل والتفكير بهدوء دون توتر، تشعر بصداع مؤقت بسبب الأرق وقلة النوم وكثرة التفكير وضغط العمل.

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