مانويل نوير يشيد بمحمد الشناوى: ينتظره مستقبل كبير

أشاد مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني، بحارس النادي الأهلي محمد الشناوي، الذي تألق أمام مهاجمي البايرن وزاد عن مرماه ببسالة رغم دخول شباكه هدفين نظيفين.وقال نوير: «الشناوي لديه تجربة كبيرة، وهو حارس معروف في أفريقيا وشاهدته في الكثير من المباريات سابقًا، وهو حارس جيد للغاية وينتظره مستقبل كبير».وكان بايرن ميونخ قد تأهل للمباراة النهائية، عقب فوزه على الأهلي المصري 2 صفر، الإثنين، في الدور قبل النهائي للبطولة.