تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9-2-2021
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:33 ص
أسماء منصورطباعة
يبحث العديد من الأشخاص يوميا عن مواعيد الصلاة على محرك البحث العالمي جوجل، لذلك نعرض لكم في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9-2-2021 في القاهرة وبعض محافظات مصر مثل الإسكندرية وشرم الشيخ، بالإضافة لمواقيت الصلاة في بعض العواصم العربية.
صلاة الفجر 5:20 ص
الشروق 6:50 ص
صلاة الظهر 12:05 ص
صلاة العصر 3:00
صلاة المغرب 5:21 م
صلاة العشاء 6:41
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
صلاة الفجر 5:26 ص
الشروق 6:58 ص
صلاة الظهر 12:10
صلاة العصر 3:03
صلاة المغرب 5:23 م
صلاة العشاء 6:45 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
صلاة الفجر 5:05 ص
صلاة الشروق 6:33 ص
صلاة الظهر 11:53
موعد صلاة العصر 2:52 م
موعد صلاة المغرب 5:13 م
وقت صلاة العشاء 6:32 م.
مكة
وقت صلاة الفجر 5:36 ص
موعد صلاة الظهر 12:31 م
وقت صلاة العصر 3:40 م
وقت صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء 7:17 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 5:40 ص
ميعاد صلاة الظهر 12:31 م
توقيت صلاة العصر 3:36 م
ميعاد صلاة المغرب 6:01 م
وقت صلاة العشاء 7:14 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 5:12 ص
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 3:07 م
ميعاد صلاة المغرب 5:32 م
موعد صلاة العشاء 6:45 م
مواعيد الصلاة بالكويت
موعد صلاة الفجر 5:12 ص
وقت صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 2:55 م
وقت صلاة المغرب 5:15 م
مواقيت صلاة العشاء 6:35 م
مواعيد الصلاة ب"أبو ظبى"
توقيت صلاة الفجر 5:41 ص
موعد صلاة الظهر 12:33 م
ميعاد صلاة العصر 3:37 م
موعد صلاة المغرب 5:58 م
توقيت صلاة العشاء
7:15 م
مواقيت الصلاة بـ"عمان"
صلاة الفجر 5:04
صلاة الظهر 11:50 م
صلاة العصر 2:46 م
صلاة المغرب 5:08
صلاة العشاء 6:27 م
وهذه التوقيتات تأتي بالتوافق مع تعلنه النشرة اليومية المعلنة من دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9-2-2021 في القاهرة
صلاة الفجر 5:20 ص
الشروق 6:50 ص
صلاة الظهر 12:05 ص
صلاة العصر 3:00
صلاة المغرب 5:21 م
صلاة العشاء 6:41
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
صلاة الفجر 5:26 ص
الشروق 6:58 ص
صلاة الظهر 12:10
صلاة العصر 3:03
صلاة المغرب 5:23 م
صلاة العشاء 6:45 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
صلاة الفجر 5:05 ص
صلاة الشروق 6:33 ص
صلاة الظهر 11:53
موعد صلاة العصر 2:52 م
موعد صلاة المغرب 5:13 م
وقت صلاة العشاء 6:32 م.
مواعيد الصلاة في بعض العواصم العربية
مكة
وقت صلاة الفجر 5:36 ص
موعد صلاة الظهر 12:31 م
وقت صلاة العصر 3:40 م
وقت صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء 7:17 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 5:40 ص
ميعاد صلاة الظهر 12:31 م
توقيت صلاة العصر 3:36 م
ميعاد صلاة المغرب 6:01 م
وقت صلاة العشاء 7:14 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 5:12 ص
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 3:07 م
ميعاد صلاة المغرب 5:32 م
موعد صلاة العشاء 6:45 م
مواعيد الصلاة بالكويت
موعد صلاة الفجر 5:12 ص
وقت صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 2:55 م
وقت صلاة المغرب 5:15 م
مواقيت صلاة العشاء 6:35 م
مواعيد الصلاة ب"أبو ظبى"
توقيت صلاة الفجر 5:41 ص
موعد صلاة الظهر 12:33 م
ميعاد صلاة العصر 3:37 م
موعد صلاة المغرب 5:58 م
توقيت صلاة العشاء
7:15 م
مواقيت الصلاة بـ"عمان"
صلاة الفجر 5:04
صلاة الظهر 11:50 م
صلاة العصر 2:46 م
صلاة المغرب 5:08
صلاة العشاء 6:27 م
وهذه التوقيتات تأتي بالتوافق مع تعلنه النشرة اليومية المعلنة من دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.