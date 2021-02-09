تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9-2-2021

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9-2-2021 في القاهرة

مواعيد الصلاة في بعض العواصم العربية

يبحث العديد من الأشخاص يوميا عن مواعيد الصلاة على محرك البحث العالمي جوجل، لذلك نعرض لكم في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9-2-2021 في القاهرة وبعض محافظات مصر مثل الإسكندرية وشرم الشيخ، بالإضافة لمواقيت الصلاة في بعض العواصم العربية.صلاة الفجر 5:20 صالشروق 6:50 صصلاة الظهر 12:05 صصلاة العصر 3:00صلاة المغرب 5:21 مصلاة العشاء 6:41مواعيد الصلاة فى الإسكندريةصلاة الفجر 5:26 صالشروق 6:58 صصلاة الظهر 12:10صلاة العصر 3:03صلاة المغرب 5:23 مصلاة العشاء 6:45 م.مواعيد الصلاة بشرم الشيخصلاة الفجر 5:05 صصلاة الشروق 6:33 صصلاة الظهر 11:53موعد صلاة العصر 2:52 مموعد صلاة المغرب 5:13 موقت صلاة العشاء 6:32 م.مكةوقت صلاة الفجر 5:36 صموعد صلاة الظهر 12:31 موقت صلاة العصر 3:40 موقت صلاة المغرب 6:04 مموعد صلاة العشاء 7:17 مالمدينة المنورةموعد صلاة الفجر 5:40 صميعاد صلاة الظهر 12:31 متوقيت صلاة العصر 3:36 مميعاد صلاة المغرب 6:01 موقت صلاة العشاء 7:14 مالرياضموعد صلاة الفجر 5:12 صتوقيت صلاة الظهر 12:03 صموعد صلاة العصر 3:07 مميعاد صلاة المغرب 5:32 مموعد صلاة العشاء 6:45 ممواعيد الصلاة بالكويتموعد صلاة الفجر 5:12 صوقت صلاة الظهر 11:58 صموعد صلاة العصر 2:55 موقت صلاة المغرب 5:15 ممواقيت صلاة العشاء 6:35 ممواعيد الصلاة ب"أبو ظبى"توقيت صلاة الفجر 5:41 صموعد صلاة الظهر 12:33 مميعاد صلاة العصر 3:37 مموعد صلاة المغرب 5:58 متوقيت صلاة العشاء7:15 ممواقيت الصلاة بـ"عمان"صلاة الفجر 5:04صلاة الظهر 11:50 مصلاة العصر 2:46 مصلاة المغرب 5:08صلاة العشاء 6:27 موهذه التوقيتات تأتي بالتوافق مع تعلنه النشرة اليومية المعلنة من دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.