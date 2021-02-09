رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9-2-2021

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:33 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
أسماء منصور
طباعة
يبحث العديد من الأشخاص يوميا عن مواعيد الصلاة على محرك البحث العالمي جوجل، لذلك نعرض لكم في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9-2-2021 في القاهرة وبعض محافظات مصر مثل الإسكندرية وشرم الشيخ، بالإضافة لمواقيت الصلاة في بعض العواصم العربية.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9-2-2021 في القاهرة


صلاة الفجر 5:20 ص
الشروق 6:50 ص
صلاة الظهر 12:05 ص
صلاة العصر 3:00
صلاة المغرب 5:21 م
صلاة العشاء 6:41

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
صلاة الفجر 5:26 ص
الشروق 6:58 ص
صلاة الظهر 12:10
صلاة العصر 3:03
صلاة المغرب 5:23 م
صلاة العشاء 6:45 م.


مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
صلاة الفجر 5:05 ص
صلاة الشروق 6:33 ص
صلاة الظهر 11:53
موعد صلاة العصر 2:52 م
موعد صلاة المغرب 5:13 م
وقت صلاة العشاء 6:32 م.

مواعيد الصلاة في بعض العواصم العربية


مكة

وقت صلاة الفجر 5:36 ص
موعد صلاة الظهر 12:31 م
وقت صلاة العصر 3:40 م
وقت صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء 7:17 م

المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 5:40 ص
ميعاد صلاة الظهر 12:31 م
توقيت صلاة العصر 3:36 م
ميعاد صلاة المغرب 6:01 م
وقت صلاة العشاء 7:14 م

الرياض
موعد صلاة الفجر 5:12 ص
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 3:07 م
ميعاد صلاة المغرب 5:32 م
موعد صلاة العشاء 6:45 م

مواعيد الصلاة بالكويت
موعد صلاة الفجر 5:12 ص
وقت صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 2:55 م
وقت صلاة المغرب 5:15 م
مواقيت صلاة العشاء 6:35 م

مواعيد الصلاة ب"أبو ظبى"
توقيت صلاة الفجر 5:41 ص
موعد صلاة الظهر 12:33 م
ميعاد صلاة العصر 3:37 م
موعد صلاة المغرب 5:58 م
توقيت صلاة العشاء
7:15 م

مواقيت الصلاة بـ"عمان"
صلاة الفجر 5:04
صلاة الظهر 11:50 م
صلاة العصر 2:46 م
صلاة المغرب 5:08
صلاة العشاء 6:27 م

وهذه التوقيتات تأتي بالتوافق مع تعلنه النشرة اليومية المعلنة من دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تابع.. تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات 2021 لمشاهدة الأهلي

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

الصور

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

image description

محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بعمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

image description

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

شفاء أكبر معمرة فى أوروبا من كورونا قبل عيد ميلادها الـ117

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9-2-2021

إصابة نمرين بكورونا فى أمريكا

الزمالك: تجهيز طائرة خاصة للسفر للسنغال لمواجهة فريق تونجيث

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

العين تصدر «ثلاثية اليهود» للكاتب كمال رحيم

قريبًا صديقى ماسود رواية جديدة للكاتب عبد الله السلايمة

«موسم الأوقات العالية» جديد ياسر عبد اللطيف عن الكتب خان

الجمعة.. افتتاح المعرض الفردى «تواصل» للفنان أحمد عثمان