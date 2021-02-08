سيامة رهبان جدد بدير مارمينا مريوط

شهد دير القديس مارمينا العجايبي بمريوط الإسكندرية، خلال الأسبوع الجاري سيامة رهبان جدد بالدير، وذلك في إطار التعمير الروحي له.وجاءت السيامة برئاسة الأنبا كيرلس أفا مينا رئيس الدير، وبحضور لأنبا اكلميندس، والرهبان الجدد هم الراهب مكاري افا مينا والراهب أنجيلوس أفا مينا.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.