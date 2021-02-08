ضبط تشكيل تخصص في إنهاء إجراءات تركيب عدادات الكهرباء المخالفة

تمكنت الأجهزة الأمنية، الإثنين، من ضبط تشكيل عصابى تخصص في إنهاء إجراءات تركيب عدادات الكهرباء للعقارات المخالفة بالشيخ زايد بموجب مستندات مزورة.ووردت معلومات لقسم مباحث كهرباء الجيزة وجنوب القاهرة بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء، يقيام (4 من موظفى الكهرباء- أحدهم سبق فصله) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى استخدام خطابات مُزورة منسوب صدورها لجهاز مدينة الشيخ زايد، لاستكمال إجراءات تركيب عدادات كهرباء للعقارات غير الـمُرخص لها باستكمال أعمال المرافق لوجود مخالفات في أعمال بنائها بمنطقة الياسمين بمدينة الشيخ زايد نظير تحصلهم على مبالغ مالية كبيرة من أصحابها، وأنهم قاموا بتركيب العدادات لـ4 عقارات "محددة".عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط 3 منهم وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وأضافوا بقيامهم بتركيب (عدد 106 عداد- داخل 43 عقارا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار التنسيق مع الجهات المعنية لرفع العدادات المخالفة.