تردد قناة بي إن سبورت.. شاهد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ فى كأس العالم للأندية مجاناً

تستمر عمليات البحث خلال هذه الساعات عبر محركات البحث من جانب جمهور الساحرة المستديرة حول تردد قناة بي ان سبورت، التي تبث مباراة الأهلي وبايرن ميونخ فى كأس العالم للأندية مجاناً، خاصة بعد تغير ترددات القنوات الفضائية عبر القمر الصناعي نايل سات بداية من العام الجاري 2021، وذلك لتحسين مستوي الصوت والإضاءة، وعدم التشويش، حيث من المقرر أنه تم بدء إذاعة المباراة من يوم 4 فبراير، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 11 فبراير الجاري 2021.





تردد قناة بي ان سبورت.. شاهد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ فى كأس العالم للأندية مجاناً





ويستطيع الجمهور مشاهدة مباراة الأهلى وبايرن ميونخ، من خلال التردد الآتي: على القمر الصناعي نايل سات، 12064، استقطاب: أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 معدل الترميز: 27500، كما يمكن للمشاهد متابعة القناة عبر التردد التالي أيضا: 12245 ، استقطاب رأسي، معامل تصحيح الخطأ 4/3، معدل الترميز 27500.









القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وبايرن ميونخ





أعلنت عدد من القنوات أنها سوف تنقل المباراة، ولعل أهمها: مجموعة قنوات الكأس القطرية، والقناة الإيرلندية ريت تو عبر القمر الصناعي سترا، إضافة إلى قناة C More Sport 2 HD fin الفنلندية، قناة beIN Sports Connec، وتذيع القناة على النت، إضافة إلى قناة الألمانية DAZN 1 Bar Deutsch HD ، وتعتبر القناة الوحيدة الألمانية التي حصلت على حقوق الملكية في نقل المباراة بشكل حصري، إضافة إلى قنوات أخرى.





تفاصيل الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية





يشار إلى أن هذا العام 2021، يشارك في بطولة كأس العالم للأندية 7 فرق من حول العالم من ست قارات مختلفة، وتتضمن: النادي الأهلي المصري، وفريق الدحيل القطري، وبايرن ميونيخ الألماني الذي يلعب حاليًا مع النادي الأهلى، بالإضافة إلى نادي تيجريس، نادي سانتوس، نادي أولسان هيونداي.





وبعد معرفة تردد قناة بي ان سبورت.. شاهد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ فى كأس العالم للأندية مجاناً، بطولة كأس العالم للأندية لعام 2020، كانت من المقرر أن تجرى ويتم انعقادها في شهر ديسمبر الماضي، إلا أنه تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم بداية من 2020، وتسبب في خسائر فادحة في العالم، وراح ضحيته الآلاف من الأرواح حول العالم.